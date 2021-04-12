У СІЗО російському опозиціонеру Олексію Навальному погрожують, що почнуть примусово годувати. Для цього політика вже перевели з медзакладу у колонію.

Опозиціонера можуть годувати примусово

Навальний оголосив про свій протест у вигляді голодування 31 березня. З того часу політик схуд на 8 кілограмів.

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Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня погрожує почати примусове годування. Лікаря до нього так і не пускають,

– мовиться у повідомленні.

Загалом за час перебування у колонії Навальний втратив 15 кілограмів. Зараз його вага становить 77 кілограмів.

Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают. — Alexey Navalny (@navalny) April 12, 2021

Навальний у колонії: головне