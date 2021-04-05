Сильний кашель та температура: Навальний заявив про спалах туберкульозу в колонії
Ув'язнений Олексій Навальний розповів, що має погане самопочуття. Крім того, у його загоні в колонії вже трьох людей госпіталізували з туберкульозом. Самого опозиціонера теж перевели у медично-санітарну частину.
Джерело:Інстаграм Олексія Навального
Загалом у загоні 15 людей, тобто 20% – хворі на туберкульоз. Звернення Навального опублікували в його соцмережах.
До теми "Серйозно захворієш – помреш": Навальний розповів про стан здоров'я
В якому стані Навальний
Опозиціонер заявив, що попри наявність хворих, начальство намагається приховати статистику. Навальний має температуру – 38,1 градуса, а також сильний кашель. Крім того, політик продовжує голодувати.
У мене є гарантоване законом право запросити лікаря-фахівця своїм коштом,
– наголосив політик.
За інформацією "Известий", Навального вже перевели в медико-санітарну частину, де він перебуває під наглядом спеціалістів. У нього взяли необхідні аналізи, зокрема, тест на коронавірус.
Що цьому передувало
- Навальний оголосив голодування 31 березня.
- Він вимагав пустити до нього лікаря, оскільки кілька тижнів скаржився на болі в спині та нозі.
Ув'язнення Навального: коротко
- У серпні Навального отруїли, йому стало погано на борту літака.
- Згодом його перевезли з Росії на лікування до Німеччини. У крові політика виявили рештки препарату групи "Новачок".
- Після повернення з Німеччини у січні 2021 року Навального затримали.
- У лютому 2021 року його засудили на 3,5 роки тюремного ув'язнення – умовний термін у справі "Ів-Роше" замінили на реальний.
Поділитися новиною