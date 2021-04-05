"Майдану" не буде: більшість росіян вважають вирок Навальному справедливим
Приблизно 48% росіян вважають справедливим вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Водночас 29% опитуваних мають протилежний погляд на ситуацію.
Джерело:"Радіо Свобода"
За даними соціологічної служби "Левада-центр", ще 23 відсотки респондентів не можуть однозначно відповісти на це запитання.
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Деталі дослідження
- Левова частка незгідних з вироком Навальному – молодь від 18 до 22 років. Окрім того, більшість із цих людей – жителі Москви та великих міст. З них 61% опитуваних хочуть якнайшвидшого звільнення опозиціонера.
- Більшість населення невеликих і середніх міст переконані, що суд має рацію.
Що кажуть соціологи
Директор "Левада-центру" Лев Гудков заявив, що вирішальне значення має канал, через який люди сприймають інформацію.
Якщо це телебачення, де відбувається систематична дискредитація політика, то результат один. Якщо соцмережі, то це вже зовсім інша інформація і інший рівень обізнаності,
– мовиться у повідомленні
Ув'язнення Навального: останні новини
- Наразі Олексій Навальний перебуває у колонії строгого режиму №2 у місті Покров Володимирської області. Там в опозиціонера розпочалися проблеми зі здоров'ям.
- Водночас політику не надають жодної медичної допомоги. Російські лікарі вимагають, щоб Олексія Навального оглянули цивільні спеціалісти.
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