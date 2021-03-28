Російські лікарі вимагають надати медичну допомогу Навальному
Російські лікарі вимагають невідкладно надати медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному. Політик наразі перебуває у колонії №2 в Покрові.
Джерело:"Новая газета"
Вони також наполягають, щоб Олексія Навального оглянули цивільні спеціалісти, яким він довіряє. Про це медики заявили у відкритому листі, який оприлюднили нещодавно.
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Залишити людину з гострим болем, яка перебуває у в'язниці, без адекватних заходів знеболювання, можна вважати не тільки порушенням її прав, а й безпосередньо тортурами,
– йдеться у тексті звернення.
Автори також пропонують усім медпрацівників приєднатися до заяви. Лист вже підписали понад 20 лікарів.
Ув'язнення Навального: що відомо
- Після отруєння речовиною "Новачок" у 2020 році Олексій Навальний довгий період лікувався у Німеччині.
- У січні 2021 року він прилетів до Росії, його одразу затримали в аеропорту по справі "Ів Роше".
- У Москві 2 лютого опозиціонеру змінили умовний термін на реальний.
- З врахуванням терміну домашнього арешту, політик пробуде у місцях позбавлення волі 2 роки та 10 місяців.
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