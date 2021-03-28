Российские врачи требуют безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному. Политик сейчас находится в колонии №2 в Покрове.

Они также настаивают, чтобы Алексея Навального осмотрели гражданские специалисты, которым он доверяет. Об этом медики заявили в открытом письме, которое обнародовали недавно.

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Оставить человека с острой болью, который находится в тюрьме без адекватных мер обезболивания можно считать не только нарушением его прав, но и непосредственно пытками,

– говорится в тексте обращения.

Авторы также предлагают всем медработникам присоединиться к заявлению. Письмо уже подписали более 20 врачей.

Заключение Навального: что известно