Российские врачи требуют оказать медицинскую помощь Навальному
Российские врачи требуют безотлагательно оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному. Политик сейчас находится в колонии №2 в Покрове.
Источник:"Новая газета"
Они также настаивают, чтобы Алексея Навального осмотрели гражданские специалисты, которым он доверяет. Об этом медики заявили в открытом письме, которое обнародовали недавно.
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Оставить человека с острой болью, который находится в тюрьме без адекватных мер обезболивания можно считать не только нарушением его прав, но и непосредственно пытками,
– говорится в тексте обращения.
Авторы также предлагают всем медработникам присоединиться к заявлению. Письмо уже подписали более 20 врачей.
Заключение Навального: что известно
- После отравления веществом "Новичок" в 2020 году Алексей Навальный долгий период лечился в Германии.
- В январе 2021 года он прилетел в Россию, его сразу задержали в аэропорту по делу "Ив Роше".
- В Москве 2 февраля оппозиционеру изменили условный срок на реальный.
- С учетом срока домашнего ареста, политик пробудет в местах лишения свободы 2 года и 10 месяцев.
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