Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про стан свого здоров'я в ув'язненні. Через біль він не може ставати на праву ногу. До того ж досі не знає свого діагнозу.

Зараз Навальний перебуває у колонії строгого режиму №2 у місті Покров Володимирської області. Там йому дають тільки дві таблетки знеболювального.

Актуально Одна нога недієздатна: Навальна вимагає Путіна відпустити її чоловіка

Якось Михайло Ходорковський, який відсидів у в'язниці 10 років, сказав мені: "Там головне не захворіти. Лікувати тебе ніхто не буде. Серйозно захворієш – помреш",

– написав опозиціонер.

Що написав Навальний про розвиток своєї хвороби

Олексій Навальний розповів, що у нього якось сильно заболіла спина. Він не міг ні зігнутись, ні розігнутись.

"Ті, хто стежив за моїми судами, могли звернути увагу, що я ніколи не сиджу в "акваріумі" і годинами ходжу. Тому що я міг або стояти, або лежати. Мабуть, нерв защемило від постійного сидіння в автозаках і "пеналах" в скорченому вигляді. Я про це мовчав. Неприємно, звичайно, але не смертельно – вилікують", – написав політв'язень.

Він додав, що очікував, що його вилікують. Однак ніхто цього не робив. Коли ж політика етапували, то він щодня почав писати, що йому "дуже боляче", просив пустити лікаря або дати ліки.

І вже з ліжка встати важко і дуже боляче. Скарги беруть, але нічого не роблять. Тиждень тому дивилася мене тюремна лікарка і почала давати 2 таблетки ібупрофену, але діагнозу я так і не знаю,

– пише політик.

За словами Навального, ускладнення пішло на ногу.

"Якщо зіпрешся на праву ногу, просто впадеш. Це трохи засмучує – за останній час я все-таки звик до своєї правої ноги. Не хотілося б з нею розлучатися", – зіронізував Навальний.

Що відомо про ув'язнення Навального