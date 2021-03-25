Олексієві Навальному стає усе гірше у в'язниці. Його адвокати заявляють про те, що одна нога стала фактично недієздатною. Дружина Юлія через це звернулася особисто до Путіна з вимогою звільнити чоловіка.

Олексія Навального обстежили, але про діагноз і необхідне лікування поки не повідомляють. Адвокати б'ють на сполох через ставлення до Навального у колонії.

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У Навального віднімається нога

Як розповів Интерфаксу адвокат Вадим Кобзєв, минулої п'ятниці Навального оглядав тюремний невролог. Однак діагноз і результати обстеження досі невідомі.

За словами іншої адвокатки – Ольги Михайлової, стан Навального "вкрай неблагополучний".

Він відчуває сильні болі в спині, у правій нозі, гомілка у нього віднімається... Одна нога у нього практично не діє,

– зазначила Михайлова.

Тим часом соратники Навального опублікували на фейсбуці його заяву на ім'я начальника колонії, директора ФСВП і генерального прокурора. У ній Навальний просить забезпечити доступ до нього зазначеного їм лікаря, щоб отримати лікування.

Навальна звернулася до Путіна

Юлія Навальна у своєму блозі на "Эхо Москвы" написала особисте звернення до Путіна. Вона висловила вимогу негайно звільнити Навального. На її думку, чоловіка "запхали у в'язницю незаконно зі страху політичної конкуренції".

Те, що відбувається зараз, – це особиста помста і розправа над людиною, яка відбувається у нас на очах. Це повинно бути негайно припинено,

– написала Навальна.

Юлія Навальна зазначила: ускладнення зі спиною в її чоловіка пов'язані ще і з тим, що йому не дають нормально спати, будячи вночі кожну годину.

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