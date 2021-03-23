У Росії збирають півмільйонний мітинг за Навального
У Росії анонсували новий протест на підтримку засудженого опозиціонера Олексія Навального. Планують, що на мітинг прийдуть пів мільйона людей.
Джерело:"Свободу Навальному"
Прихильники Навального створили інтерактивну карту, аби всі охочі вийти на протест могли приєднатись та зареєструватись.
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Коли відбудеться мітинг
Обіцяють оголосити дату мітингу, коли на сайті збереться 500 тисяч людей. Наразі вже зареєструвались понад 70 тисяч.
Це має бути наймасовіша акція в історії сучасної Росії.
Засудження Навального та протести: що відомо
- У лютому 2021 року Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком". Його одразу ж затримали.
- Згодом умовний термін опозиціонера у справі "Ів-Роше" замінили на реальний. Йому дали 3,5 роки в'язниці.
- Унаслідок цього багатьма містами Росії прокотилася хвиля протестів на підтримку політика. Так, на мітингах 23 січня силовики затримали понад 3,4 тисячі людей.
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