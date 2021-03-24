Має сильні болі у спині і не відчуває ногу, – юристка розповіла про стан здоров'я Навального
Здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці значно погіршилось. Він має сильні болі в різних частинах тіла.
Джерело:24 канал
В колонії Навального лікували двома таблетками ібупрофену. Про це повідомили на одному з російських медіа.
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Стан здоров'я Навального погіршився
За словами його юристки Ольги Михайлової, в опозиціонера сильні болі у спині і "віднімається" нога.
23 березня у нього почала "відніматися" нога. До цього у нього довго боліла спина,
– зазначила юристка.
Михайлова зауважила, що в п'ятницю, 19 березня, його оглянув місцевий невролог і призначив йому таблетки. Але від ліків Навальному краще не стало.
Адвокатів не пускають до опозиціонера
Наразі, як наголосила юристка, адвокати перебувають біля колонії. Водночас їх не пускають всередину через "режимні заходи".
Леонід Волков вважає, що Навальний насправді може перебувати в тюремній лікарні. Адміністрація колонії нібито хоче приховати цей факт.
Що відомо про арешт Навального: коротко
- Після того, як Навальний повернувся до Росії з лікування у Німеччині, його одразу ж затримали.
- Його засудили до 3,5 років у справі "Ів-Роше".
- Через вирок опозиціонеру у країні організували низку масових протестів.
- Також у Росії анонсували новий протест на підтримку Навального.
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