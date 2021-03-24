Канада ввела санкції проти чиновників Росії. Це зробили через отруєння опозиціонера Олексія Навального і заміну умовного терміну на реальний.

Відповідний санкційний список опублікували на сайті міністерства закордонних справ Канади. До нього потрапило 9 осіб.

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Хто потрапив до санкційного списку

У відомстві повідомили, що санкції наклали на таких осіб:

директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова;

очільника Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова;

першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка;

генерального прокурора Ігоря Краснова;

заступника міністра оборони Олексія Криворучка;

заступника міністра оборони Павла Попова;

главу управління Кремля щодо внутрішньої політики Андрія Ярина;

главу Національної гвардії Віктора Золотова;

повноважного представника президента в Сибірі Сергія Меняйла.

"З 24 березня 2021 року Канада вводить санкції проти російських офіційних осіб у відповідь на грубі і систематичні порушення прав людини, які здійснюють в Росії", – мовиться у заяві МЗС Канади міністра закордонних справ Канади Марка Гарно.

Росія відповість на санкції

Також на сайті зауважили, що всі чиновники і силовики, проти яких Канада ввела санкції, фігурували в санкційних списках США і Євросоюзу. Водночас Росія має намір відповісти на санкції Канади проти неї.

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