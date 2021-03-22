Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій проти Росії, Китаю, Північної Кореї та ще кількох країн. Держави звинуватили у порушенні прав людини.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили нові санкції на засіданні. Обмеження ввели проти 11 людей та 4 організацій.

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ЄС щойно схвалив санкції через порушення прав людини. 11 людей та 4 суб'єкти з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Їхні імена опублікують сьогодні в офіційному журналі,

– написав Джозвяк.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021

Перед засіданням глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель казав, що на порядку денному зустрічі міністрів будуть в основному відносини з Росією. Цього тижня питання взаємин з Москвою на засіданні Європейської ради обговорять 25 та 26 березня.

Що відомо про нові санкції

За даними ЗМІ, у санкційний список внесли двох росіян, відповідальних за "чистки геїв" у Чечні.

Китайські чиновники потрапили під санкції ЄС вперше за 3 десятиліття.

Зверніть увагу! Нещодавно санкції проти Росії запровадили США. Вони звинуватили Москву у порушенні Конвенції про хімічну зброю. Мовиться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та колишнього розвідника Сергія Скрипаля і його доньки.

Зауважимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурився, що ЄС спершу підготував санкції через порушення прав людини на протестах через Навального у Росії, а про Крим – забув.