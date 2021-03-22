Нарушение прав человека: Евросоюз утвердил новые санкции против России
Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций против России, Китая, Северной Кореи и еще нескольких стран. Государства обвинили в нарушении прав человека.
Источник:твитер Рикарда Джозвяка
Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции на заседании. Ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций.
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ЕС только что одобрил санкции из-за нарушения прав человека. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Их имена опубликуют сегодня в официальном журнале,
– написал Джозвяк.
Перед заседанием глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что на повестке дня встречи министров будут в основном отношения с Россией. На этой неделе вопрос взаимоотношений с Москвой на заседании Европейского совета обсудят 25 и 26 марта.
Что известно о новых санкциях
- По данным СМИ, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.
- Китайские чиновники попали под санкции ЕС впервые за 3 десятилетия.
Заметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что ЕС сначала подготовил санкции из-за нарушения прав человека на протестах из-за Навального в России, а о Крыме – забыл.
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