Европейский Союз 22 марта одобрил новый пакет санкций против России, Китая, Северной Кореи и еще нескольких стран. Государства обвинили в нарушении прав человека.

Министры иностранных дел ЕС одобрили новые санкции на заседании. Ограничения ввели против 11 человек и 4 организаций.

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ЕС только что одобрил санкции из-за нарушения прав человека. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии. Их имена опубликуют сегодня в официальном журнале,

– написал Джозвяк.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021

Перед заседанием глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что на повестке дня встречи министров будут в основном отношения с Россией. На этой неделе вопрос взаимоотношений с Москвой на заседании Европейского совета обсудят 25 и 26 марта.

Что известно о новых санкциях

По данным СМИ, в санкционный список внесли двух россиян, ответственных за "чистки геев" в Чечне.

Китайские чиновники попали под санкции ЕС впервые за 3 десятилетия.

Обратите внимание! Недавно санкции против России ввели США. Они обвинили Москву в нарушении Конвенции о химическом оружии. Речь идет об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Заметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмутился, что ЕС сначала подготовил санкции из-за нарушения прав человека на протестах из-за Навального в России, а о Крыме – забыл.