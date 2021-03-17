Из-за Навального и Скрипалей: США ввели новые санкции против России
Новые санкции против России вступят в силу уже 18 марта. Причиной стало то, что страна нарушила международное право и применила против людей химическое оружие из семейства "Новичок".
Источник:U.S. Department of Commerce
Пресс-служба Министерства торговли США подчеркнула, что Россия применила против своих граждан нелегальные нервно-паралитические средства.
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Такие действия – грубое нарушение Конвенции о химическом оружии.
Минторг намерен не допустить доступа России к американским технологиям, которые страна может перенаправить на свою пагубную деятельность в сфере химического оружия,
– говорится в сообщении.
В США назвали 2 примера применения "Новичка" против россиян:
- в 2018 году отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию;
- в 2020 – оппозиционера Алексея Навального.
Что предусматривают новые санкции
- США не будут экспортировать в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.
- Кроме того, Штаты останавливают действие лицензии на обслуживание и замену деталей для оборудования, которое ранее поставляли в Россию.
Санкции против России из-за химического оружия
- 20 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 6 человек и одной компании, которые причастны к покушению на Навального.
- 2 марта 2021 США ввели санкции против 7 лиц и 14 организаций России. Их считают причастными к изготовлению биологического и химического оружия.
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