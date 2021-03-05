Из-за химического оружия России грозят дополнительные санкции от Великобритании и США
Правительства Великобритании и США хотят ввести дополнительные санкции в отношении России. Кроме нарушений прав человека в деле Навального, Российская Федерация нарушила соглашение о неиспользовании химического оружия.
Источник:Bloomberg
В британском правительстве настаивают, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию. Так как последняя использовала запрещенные вещества, чтобы "расправиться" с лидером оппозиции.
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США и Великобритания взвешивают дополнительное наказание России за использование ею химического оружия. Причем варианты охватывают от санкций против олигархов до чрезвычайных шагов – ограничений против государственного долга страны,
– пишут журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
К обсуждению внедрения дополнительных санкций Великобритания хочет привлечь ключевых европейских партнеров – Францию и Германию.
Санкции против России
- Первые санкции против России Евросоюз ввел в октябре 2020 года. Ограничения касались 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального.
- 16 февраля 2021 года оппозиционеру объявили приговор по второму делу за клевету на ветерана. Тогда ЕС ввел санкции в отношении России.
- Сразу после того – наказание ввело правительство США. Эти ограничения более широкие чем европейские. Однако направлены они так же – против союзников президента Владимира Путина.
- Несмотря на грубые нарушения Конвенции, ожидают, что правительство Байдена вскоре проведет второй, более масштабный раунд санкций в отношении страны-нарушителя.
Коротко об отравлении Навального
- 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске. Местные медики пытались спасти оппозиционера.
- Соратники оппозиционера сразу заявили об отравлении.
- Из Омска Навального вывезли в Берлин. Впоследствии немецкие врачи после ряда экспертиз заявили о факте отравления россиянина боевым веществом из группы "Новичок".
- Оппозиционер лечился в Германии более 5 месяцев, после чего решил вернуться в Москву. 17 января 2021 года оппозиционера задержали в аэропорту, когда политик возвращался домой.
- 2 февраля 2021 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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