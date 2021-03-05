Правительства Великобритании и США хотят ввести дополнительные санкции в отношении России. Кроме нарушений прав человека в деле Навального, Российская Федерация нарушила соглашение о неиспользовании химического оружия.

В британском правительстве настаивают, чтобы Организация по запрещению химического оружия продолжала оказывать давление на Россию. Так как последняя использовала запрещенные вещества, чтобы "расправиться" с лидером оппозиции.

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США и Великобритания взвешивают дополнительное наказание России за использование ею химического оружия. Причем варианты охватывают от санкций против олигархов до чрезвычайных шагов – ограничений против государственного долга страны,

– пишут журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

К обсуждению внедрения дополнительных санкций Великобритания хочет привлечь ключевых европейских партнеров – Францию ​​и Германию.

Важно! Конвенция о запрещении химического оружия – это международный договор в рамках ООН, запрещающий производство и использование ряда химических веществ из-за опасности для здоровья и окружающей среды. Документ подписали 190 стран мира из 196. Он вступил в силу в 1997 году, когда его ратифицировали 65 стран мира.

Санкции против России

Первые санкции против России Евросоюз ввел в октябре 2020 года. Ограничения касались 6 человек и научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за отравления Навального.

16 февраля 2021 года оппозиционеру объявили приговор по второму делу за клевету на ветерана. Тогда ЕС ввел санкции в отношении России.

Сразу после того – наказание ввело правительство США. Эти ограничения более широкие чем европейские. Однако направлены они так же – против союзников президента Владимира Путина.

Несмотря на грубые нарушения Конвенции, ожидают, что правительство Байдена вскоре проведет второй, более масштабный раунд санкций в отношении страны-нарушителя.

Коротко об отравлении Навального