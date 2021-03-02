Америка ввела санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В России на то говорят: вмешиваются во внутренние дела страны и диктуют свои законы.

Представительница МИД России Мария Захарова уже прокомментировала наложение санкций на высокопоставленных чиновников РФ. В первом же предложении обращения в типичном стиле назвала это "враждебным антироссийским выпадом".

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Как отреагировала Россия на Санкции из-за Навального

МИД утверждает: Белый дом запутался в своих проблемах и ищет виновного во внешнем враге. Им как раз и есть Россия.

Отравление Навального Захарова назвала "умышленно сделанной провокацией" самими же штатами.

Реагировать на санкции будут, исходя из принципа взаимности. Однако отметили: необязательно санкциями.

Навязывать России какую-то мысль извне – бесполезно. Этого никогда раньше не удавалось, утверждают в МИД РФ.

Независимо от американских "санкционных страстей" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем,

– заявила Захарова.

Санкции против России: что известно