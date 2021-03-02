"Играете с огнем": Россия отреагировала на новые санкции США из-за Навального
Америка ввела санкции против российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. В России на то говорят: вмешиваются во внутренние дела страны и диктуют свои законы.
Источник:сайт МИД России
Представительница МИД России Мария Захарова уже прокомментировала наложение санкций на высокопоставленных чиновников РФ. В первом же предложении обращения в типичном стиле назвала это "враждебным антироссийским выпадом".
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Как отреагировала Россия на Санкции из-за Навального
- МИД утверждает: Белый дом запутался в своих проблемах и ищет виновного во внешнем враге. Им как раз и есть Россия.
- Отравление Навального Захарова назвала "умышленно сделанной провокацией" самими же штатами.
- Реагировать на санкции будут, исходя из принципа взаимности. Однако отметили: необязательно санкциями.
- Навязывать России какую-то мысль извне – бесполезно. Этого никогда раньше не удавалось, утверждают в МИД РФ.
Независимо от американских "санкционных страстей" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем,
– заявила Захарова.
Санкции против России: что известно
- Из-за ареста оппозиционера Алексея Навального Европейский Союз наложил санкции против ряда российских чиновников. Параллельно свои санкции против отравления Навального ввели США. В Штатах список ограничений и лиц, на которых их применят, значительно шире, чем в ЕС.
- Россию штаты исключили из списка стран, в которых может быть разрешена продажа и экспорт вооружения.
- Среди людей, попавших в санкционный список, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников и другие.
- Среди компаний, внесенных в список санкций Минфина США, есть те, которые связаны с химическим производством. Они могут быть причастны к изготовлению яда для российского политика.
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