Соединенные Штаты Америки прекращают оказывать России помощь. Единственное исключение – срочная гуманитарная поддержка.

Такое решение приняли из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявили в Государственном департаменте.

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США не будут помогать России

Россию исключили из списка стран, в которых может быть разрешена продажа и экспорт вооружений. Также Белый дом:

прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России;

отказывает в предоставлении любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

В то же время в Госдепартаменте отметили, что санкции против России применят через 15 дней после предупреждения Конгресса.

Заметим! Ограничительные меры могут снять только через 12 месяцев после выполнения Россией соответствующих условий.

Санкции против России: что известно