Из-за ситуации с Навальным: США прекращают оказывать помощь России
Соединенные Штаты Америки прекращают оказывать России помощь. Единственное исключение – срочная гуманитарная поддержка.
Источник:Госдепартамент США
Такое решение приняли из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявили в Государственном департаменте.
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США не будут помогать России
Россию исключили из списка стран, в которых может быть разрешена продажа и экспорт вооружений. Также Белый дом:
- прекращает любые программы иностранного военного финансирования с участием России;
- отказывает в предоставлении любых кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.
В то же время в Госдепартаменте отметили, что санкции против России применят через 15 дней после предупреждения Конгресса.
Санкции против России: что известно
- Из-за заключения оппозиционера Алексея Навального Европейский Союз наложил санкции против ряда российских чиновников.
- Также санкции ввели и США. В то же время санкции Штатов значительно шире, чем ЕС.
- В Министерстве финансов США обнародовали имена людей и названия организаций, которые считают причастными к попытке убийства Навального.
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