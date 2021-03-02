Сполучені Штати Америки припиняють надавати Росії допомогу. Єдиний виняток – термінова гуманітарна підтримка.

Таке рішення ухвалили через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Про це заявили у Державному департаменті.

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США не допомагатимуть Росії

Росію виключили зі списку тих країн, в яких може бути дозволений продаж і експорт озброєнь. Також Білий дім:

припиняє будь-які програми іноземного військового фінансування за участі Росії;

відмовляє в наданні будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги.

Водночас у Держдепартаменті зазначили, що санкції проти Росії застосують через 15 днів після попередження Конгресу.

Зауважимо! Обмежувальні заходи можуть зняти лише через 12 місяців після виконання Росією відповідних умов.

Санкції проти Росії: що відомо