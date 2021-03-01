У Московському суді різко відповіли на вимогу Європейського суду з прав людини звільнити Олексія Навального. У Росії заявили, що ЄСПЛ "не має права давати якісь поради та вказівки".

Рішення Європейського суду з прав людини прокоментував суддя Дмитро Балашов. Він підкреслив, що ЄСПЛ не є вищим судом для судової системи Росії.

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Позиція Росії

Як сказав Балашов, ЄСПЛ "не має права давати російським суддям будь-які категоричні вказівки й втручатися в діяльність національних судів". Він також наголосив, що у своєму рішенні ЄСПЛ адресував звернення не судам, а уряду Росії, тому "це звернення до них немає відношення".

Суддя також назвав "голослівними домислами" Навального і його адвокатів твердження, що опозиціонера позбавили волі за політичними мотивами, а у захисту є підстави побоюватися за його життя і здоров'я в колонії.

На думку судді, ці твердження нібито не підтверджуються ніякими об'єктивними даними.

Чому судді вважають Навального винним

У своєму рішенні суддя перерахував, що:

Навальний під час випробувального терміну у справі "Ів Роше", понад 2 рази за рік не з'являвся на реєстрацію до інспекції ФСВП у призначені дні.

до інспекції ФСВП у призначені дні. Опозиціонер після виписки з берлінської клініки "Шаріте", де він лікувався від отруєння "Новачком", більш як 30 днів не повідомляв ФСВП про місце свого перебування.

Зверніть увагу! Олексія Навального отруїли "Новачком" 20 серпня 2020 року. Йому стало погано під час перельоту з Томська в Москву.

Зауважимо, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Для цього суд застосував правило 39 регламенту.

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