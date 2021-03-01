Європейський суд – не указ: у Росії різко відреагували на вимогу звільнити Навального
У Московському суді різко відповіли на вимогу Європейського суду з прав людини звільнити Олексія Навального. У Росії заявили, що ЄСПЛ "не має права давати якісь поради та вказівки".
Джерело:Meduza
Рішення Європейського суду з прав людини прокоментував суддя Дмитро Балашов. Він підкреслив, що ЄСПЛ не є вищим судом для судової системи Росії.
Важливо Раніше, ніж очікувалося: в ЄС готові ввести нові санкції проти Росії
Позиція Росії
Як сказав Балашов, ЄСПЛ "не має права давати російським суддям будь-які категоричні вказівки й втручатися в діяльність національних судів". Він також наголосив, що у своєму рішенні ЄСПЛ адресував звернення не судам, а уряду Росії, тому "це звернення до них немає відношення".
Суддя також назвав "голослівними домислами" Навального і його адвокатів твердження, що опозиціонера позбавили волі за політичними мотивами, а у захисту є підстави побоюватися за його життя і здоров'я в колонії.
На думку судді, ці твердження нібито не підтверджуються ніякими об'єктивними даними.
Чому судді вважають Навального винним
У своєму рішенні суддя перерахував, що:
- Навальний під час випробувального терміну у справі "Ів Роше", понад 2 рази за рік не з'являвся на реєстрацію до інспекції ФСВП у призначені дні.
- Опозиціонер після виписки з берлінської клініки "Шаріте", де він лікувався від отруєння "Новачком", більш як 30 днів не повідомляв ФСВП про місце свого перебування.
Зауважимо, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Для цього суд застосував правило 39 регламенту.
Ув'язнення Навального: головне
- Російського опозиціонера Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після його повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком". Умовний термін опозиціонера вирішили замінити на реальний.
- Після затримання Навального в Росії спалахнули масові протести. Згодом опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуватиме покарання у колонії загального режиму.
Поділитися новиною