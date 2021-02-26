Євросоюз готовий запровадити нові санкції проти Росії раніше, ніж очікувалося. Поштовхом до цього став арешт російського опозиціонера Олексія Навального, а також переслідування опозиції.

Як пояснив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, санкції наберуть чинності на початку наступного тижня. Вони стосуватимуться осіб, які відповідальні за порушення прав людини.

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Йозвяк сказав, що ЄС введе санкції проти Росії раніше, ніж очікувалося.

Схоже, що заборона на видачу віз і заморожування активів щодо 4 осіб з Росії, на яких ЄС хоче накласти санкції, буде ще швидше: посли ЄС дадуть "зелене світло" на рішення в понеділок, 1 березня, а імена мають бути офіційно опубліковані наступного дня,

– зазначив Йозвяк.

Раніше дипломати Європейського союзу схвалили список санкцій проти Росії через Навального. Під обмеження потраплять:

голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін ,

, генпрокурор Ігор Краснов ,

, голова Росгвардії Віктор Золотов ,

, голова Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Зауважимо, що санкції на Росію наклали через арешт опозиціонера Олексія Навального.

Також повідомлялося, що нові санкції проти Росії готують і США. Ці обмеження стануть першим кроком нової адміністрації США в притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.