Посли країн ЄС домовились про санкції через Навального: стосуються керівників силових відомств
Посли країн Євросоюзу затвердили санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навальнго.У санкційному переліку – 4 прізвища керівників силових відомства, серед них – генпрокурор та голова Слідчого комітету.
Джерело:Твіттер Рікарда Джозвяка
Про введення санкцій повідомив кореспондент "Радіо Свободи" у Брюсселі Рікард Джозвяк.
Хто потрапив під санкції Євросоюзу:
- Ігор Краснов – генеральний прокурор Росії;
- Олександр Бастикін – голова Слідчого комітету Росії,
- Віктор Золотов – очільник Росгвардії,
- Олександр Калашников – глава Федеральної служби покарань .
Зазначимо, що 22 лютого глави МЗС країн Євросоюзу домовились працювати над новими політичними санкціями проти Москви.
Що відомо про ув'язнення Олексія Навального?Навального затримали 17 січня – одразу після повернення до Росії з Німеччини. Опозиціонеру на початку лютого суд замінив умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. У колонії політику треба відбути 2 роки 10 місяців.
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