Послы стран ЕС договорились о санкциях из-за Навального: касаются руководителей силовых ведомств
Послы стран Евросоюза утвердили санкции против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навальнго. В санкционном списке – 4 фамилии руководителей силовых ведомств, среди них – генпрокурор и глава Следственного комитета.
Источник:Твиттер Рикарда Йозвяка
О введении санкций сообщил корреспондент "Радио Свободы" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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Кто попал под санкции Евросоюза:
- Игорь Краснов – генеральный прокурор России;
- Александр Бастыкин – глава Следственного комитета России,
- Виктор Золотов – глава Росгвардии,
- Александр Калашников – глава Федеральной службы наказаний.
Отметим, что 22 февраля главы МИД стран Евросоюза договорились работать над новыми политическими санкциями против Москвы.
Что известно о заключении Алексея Навального?Навального задержали 17 января – сразу после возвращения в Россию из Германии. Оппозиционеру в начале февраля суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" реальным. В колонии политику надо отбыть 2 года 10 месяцев.
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