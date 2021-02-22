Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили санкции в отношении лиц, ответственных за арест российского оппозиционера Алексея Навального. Ограничения введут в течение недели.

Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель во время брифинга.

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В ответ на события относительно Навального мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю,

– сказал Боррель.

Он добавил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Что известно о деле Навального