Евросоюз введет санкции против России из-за Навального в течение недели, – Боррель
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили санкции в отношении лиц, ответственных за арест российского оппозиционера Алексея Навального. Ограничения введут в течение недели.
Источник:Европейский Совет
Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель во время брифинга.
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В ответ на события относительно Навального мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю,
– сказал Боррель.
Он добавил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
Что известно о деле Навального
- 17 января в аэропорту Москвы задержали Навального, который вернулся домой после лечения в Германии.
- Из-за задержания политика в России вспыхнули протесты.
- Оппозиционеру изменили условный приговор на реальный по делу "Ив-Роше". Политик будет сидеть в колонии общего режима 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
- Кстати, Европейский суд по правам человека требовал, чтобы Россия немедленно освободила Навального, однако там сказали, что это невозможно.
- Евросоюз хочет ввести против России санкции, которые предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.
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