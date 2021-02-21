ЕС возьмется за Россию: когда рассмотрят новые санкции
Главы членов Евросоюза на днях обсудят введение новых санкции против России. Все из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник:DW
Известно, что новые санкции касаются отдельных граждан России, которых обвиняют в нарушении прав человека. Об этом заявил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.
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Новые санкции против России: главное
Шалленберг считает, что санкции против России получат широкую поддержку. Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы, а не просто комментировать события в России и угрожать санкциями.
Нам нужна комплексная политика – проведение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно,
– заявил министр.
Он добавил, что перечень лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.
По словам Шалленберга, если санкции против них таки согласуют, то конкретным гражданам России запретят въезд в ЕС, а их активы заморозят.
Арест Навального: главное
- Алексея Навального 17 января 2021 года задержали по возвращении из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
- Оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Он отбывает наказание в колонии общего режима.
- А 20 февраля суд в Москве признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и обязал его выплатить 850 тысяч рублей штрафа.
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