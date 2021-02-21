Главы членов Евросоюза на днях обсудят введение новых санкции против России. Все из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Известно, что новые санкции касаются отдельных граждан России, которых обвиняют в нарушении прав человека. Об этом заявил министр Австрии по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.

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Новые санкции против России: главное

Шалленберг считает, что санкции против России получат широкую поддержку. Глава МИД Австрии призвал Евросоюз выработать единую позицию в отношении Москвы, а не просто комментировать события в России и угрожать санкциями.

Нам нужна комплексная политика – проведение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно,

– заявил министр.

Он добавил, что перечень лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.

По словам Шалленберга, если санкции против них таки согласуют, то конкретным гражданам России запретят въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Обратите внимание! Обсуждение введения новых санкций должно состояться 22 февраля в Брюсселе. Они станут ответом ЕС на арест российского оппозиционера Алексея Навального.

Арест Навального: главное