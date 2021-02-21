ЄС візьметься за Росію: коли розглянуть нові санкції
Глави членів Євросоюзу днями обговорять введення нових санкції проти Росії. Все через арешт російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело:DW
Відомо, що нові санкції стосуються окремих громадян Росії, яких звинувачують у порушенні прав людини. про це заявив міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг.
Важливо Агресія та політичний тиск на Навального: Польща закликала ЄС до нових санкцій проти Росії
Нові санкції проти Росії: головне
Шалленберг вважає, що санкції проти Росії отримають широку підтримку. Глава МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви, а не просто коментувати події в Росії й погрожувати санкціями.
Нам потрібна комплексна політика – проведення кордонів там, де це необхідно, і діалог там, де це можливо,
– заявив міністр.
Він додав, що перелік осіб, проти яких застосують санкції, повинен бути дуже грамотним як в політичному, так і в юридичному плані.
За словами Шалленберга, якщо санкції проти них таки погодять, то конкретним громадянам Росії заборонять в'їзд до ЄС, а їхні активи – заморозять.
Арешт Навального: головне
- Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком".
- Опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуває покарання у колонії загального режиму.
- А 20 лютого суд у Москві визнав Олексія Навального винним у наклепі на ветерана і зобов'язав його виплатити 850 тисяч рублів штрафу.
Поділитися новиною