Агресія та політичний тиск на Навального: Польща закликала ЄС до нових санкцій проти Росії
У Польщі засудили агресивну політику Москви, зокрема щодо Олексія Навального. Верхня палата парламенту закликала Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії.
Джерело:Wiadomosci
Резолюцію підтримали 98 сенаторів. Варто зазначити, що проти не проголосував ніхто.
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У резолюції мовиться про те, що Євросоюз разом з міжнародною демократичною спільнотою має зробити стратегічні висновки з тривалої агресивної політики нинішнього керівництва Росії.
Вільний світ більше не може дипломатично мовчати щодо брутального порушення громадянських прав,
– сказано в резолюції.
Заклик до нових санкцій пов'язаний з ситуацією з опозиціонером Олексієм Навальним. У Польщі зазначили, що є докази участі російської влади у спробі його вбивства отруйною речовиною
У резолюції запевнили, що російський суд відправив Навального до в'язниці під політичним тиском. Водночас у Польщі обурилися ще й жорстокими діями силовиків на багатотисячних протестах
"У цій ситуації Сенат очікує, що Рада ЄС у закордонних справах розширить санкції проти влади Російської Федерації", – наголосили у документі.
Відомо, що глави МЗС країн Євросоюзу зберуться на засідання в понеділок, 22 лютого. Тоді можуть узгодити нові персональні санкції проти посадовців Росії у контексті справи Навального.
Справа Навального: останні новини
- 2 лютого російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 3,5 років колонії звичайного режиму.
- Суддя розглянув апеляцію на вирок 20 лютого, однак Навального не виправдали. Йому лише зменшили період ув'язнення – 2 роки, 6 місяців та 2 тижні.
- Також Навального визнали винним у справі про нібито образу ветерана Гната Артеменка. Опозиціонер повинен сплатити 850 тисяч рублів штрафу.
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