В Польше осудили агрессивную политику Москвы, в частности в отношении Алексея Навального. Верхняя палата парламента призвала Евросоюз ввести новые санкции против России.

Резолюцию поддержали 98 сенаторов. Стоит отметить, что против не проголосовал никто.

Интересно Обвинили Запад: в России обиделись, потому что их не пригласили на Мюнхенскую конференцию

В резолюции говорится о том, что Евросоюз вместе с международным демократическим сообществом должен сделать стратегические выводы из длительной агрессивной политики нынешнего руководства России.

Свободный мир больше не может дипломатически молчать о грубом нарушении гражданских прав,

– сказано в резолюции.

Призыв к новым санкциям связан с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. В Польше отметили, что есть доказательства участия российских властей в попытке его убийства отравляющим веществом

Справка. Навального пытались отравить в августе 2020 года. Детали – читайте здесь.

В резолюции заверили, что российский суд отправил Навального в тюрьму под политическим давлением. В то же время в Польше возмутились еще и жестокими действиями силовиков на многотысячных протестах

"В этой ситуации Сенат ожидает, что Совет ЕС по иностранным делам расширит санкции против властей Российской Федерации", – подчеркнули в документе.

Известно, что главы МИД стран Евросоюза соберутся на заседание в понедельник, 22 февраля. Тогда могут согласовать новые персональные санкции против должностных лиц России в контексте дела Навального.

Дело Навального: последние новости