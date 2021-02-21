Агрессия и политическое давление на Навального: Польша призвала ЕС к новым санкциям против РФ
В Польше осудили агрессивную политику Москвы, в частности в отношении Алексея Навального. Верхняя палата парламента призвала Евросоюз ввести новые санкции против России.
Источник:Wiadomosci
Резолюцию поддержали 98 сенаторов. Стоит отметить, что против не проголосовал никто.
Интересно Обвинили Запад: в России обиделись, потому что их не пригласили на Мюнхенскую конференцию
В резолюции говорится о том, что Евросоюз вместе с международным демократическим сообществом должен сделать стратегические выводы из длительной агрессивной политики нынешнего руководства России.
Свободный мир больше не может дипломатически молчать о грубом нарушении гражданских прав,
– сказано в резолюции.
Призыв к новым санкциям связан с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. В Польше отметили, что есть доказательства участия российских властей в попытке его убийства отравляющим веществом
В резолюции заверили, что российский суд отправил Навального в тюрьму под политическим давлением. В то же время в Польше возмутились еще и жестокими действиями силовиков на многотысячных протестах
"В этой ситуации Сенат ожидает, что Совет ЕС по иностранным делам расширит санкции против властей Российской Федерации", – подчеркнули в документе.
Известно, что главы МИД стран Евросоюза соберутся на заседание в понедельник, 22 февраля. Тогда могут согласовать новые персональные санкции против должностных лиц России в контексте дела Навального.
Дело Навального: последние новости
- 2 февраля российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии обычного режима.
- Судья рассмотрел апелляцию на приговор 20 февраля, однако Навального не оправдали. Ему лишь уменьшили период заключения – 2 года, 6 месяцев и 2 недели.
- Также Навального признали виновным по делу о якобы оскорблении ветерана Игната Артеменко. Оппозиционер должен уплатить 850 тысяч рублей штрафа.
Поделиться новостью