Обвинили Запад: в России обиделись, потому что их не пригласили на Мюнхенскую конференцию
В Министерстве иностранных дел России удивились, почему их не пригласили на заседание Мюнхенской конференции по безопасности. Там заверили, что во всем виноваты западные страны.
Источник:24 канал
Об этом свою обиду МИД России сообщил на официальном сайте. Представительница ведомства Мария Захарова отметила, что ее удивил состав участников мероприятия".
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На конференции обсуждали:
- актуальные проблемы мирового развития;
- проблемы изменения климата;
- борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и другие вопросы.
Захарова возмутилась, что такие проблемы человечества обсуждали без России. По ее словам, такие вопросы вроде бы обсуждали "в очень суженном формате".
К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла,
– сказала представительница МИД России.
Во всем снова обвинили Запад
Захарова высказалась, что Россию не пригласили, ведь западные страны якобы хотели продвигать удобные им решения. Впоследствии, как добавили в России, эти решения будут "навязывать" другим членам международного сообщества.
"Такой подход мы не разделяем и призываем к широкому международному сотрудничеству по объединительном повестке дня – в рамках универсальных демократических институтов системы ООН", – подытожила Захарова.
Мюнхенская конференция: кратко
- С 1990 годов в Мюнхенской конференции принимают участие представители стран Восточной Европы. Среди них Украина, Россия, Китай, Индия, Япония. В 2021 году Россию и Китай не пригласили.
- Более того, в этом году на заседании обсудили агрессивные действия России.
- В частности, президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз и США к тесному партнерству на фоне вызывающего поведения России.
- Также министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила, что Россия осуществляет гибридные атаки и в Украине, и в Латвии, и в Германии.
- Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии.
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