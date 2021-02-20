В Министерстве иностранных дел России удивились, почему их не пригласили на заседание Мюнхенской конференции по безопасности. Там заверили, что во всем виноваты западные страны.

Об этом свою обиду МИД России сообщил на официальном сайте. Представительница ведомства Мария Захарова отметила, что ее удивил состав участников мероприятия".

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На конференции обсуждали:

актуальные проблемы мирового развития;

проблемы изменения климата;

борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и другие вопросы.

Захарова возмутилась, что такие проблемы человечества обсуждали без России. По ее словам, такие вопросы вроде бы обсуждали "в очень суженном формате".

К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также Генеральный секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла,

– сказала представительница МИД России.

Во всем снова обвинили Запад

Захарова высказалась, что Россию не пригласили, ведь западные страны якобы хотели продвигать удобные им решения. Впоследствии, как добавили в России, эти решения будут "навязывать" другим членам международного сообщества.

"Такой подход мы не разделяем и призываем к широкому международному сотрудничеству по объединительном повестке дня – в рамках универсальных демократических институтов системы ООН", – подытожила Захарова.

Мюнхенская конференция: кратко