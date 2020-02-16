США вооружают Украину для защиты от российской агрессии, − Помпео

Военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. С такой же целью американская сторона помогает в сфере кибербезопасности.

О назначении помощи США сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

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Россия захватила Крым и часть восточной Украины. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии,

– отметил Помпео.

По его словам, с этой же целью Соединенные Штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности. Помпео также подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий. А также и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины.

Что известно о помощи США Украине

Ранее американские СМИ сообщали, что помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

В своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до 20 миллионов долларов. Однако каждый раз Конгресс отклонял сокращения и выделял Украине 115 миллионов долларов.

Инцидент с задержкой помощи Украине рассматривался демократами в Конгрессе как давление на украинскую власть. Этот случай стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа в судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.