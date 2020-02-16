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      США вооружают Украину для защиты от российской агрессии, − Помпео

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      Майк Помпео о помощи США Украине / file.liga.net

      Военная помощь США предназначена для того, чтобы Украина могла защититься от российской агрессии. С такой же целью американская сторона помогает в сфере кибербезопасности.

      О назначении помощи США сообщил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.

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      Россия захватила Крым и часть восточной Украины. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии,
      – отметил Помпео.

      По его словам, с этой же целью Соединенные Штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности. Помпео также подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий. А также и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины.

      Что известно о помощи США Украине

      • Ранее американские СМИ сообщали, что помощь Украине составит 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон. А также 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
      • В своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до 20 миллионов долларов. Однако каждый раз Конгресс отклонял сокращения и выделял Украине 115 миллионов долларов.
      • Инцидент с задержкой помощи Украине рассматривался демократами в Конгрессе как давление на украинскую власть. Этот случай стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа в судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.

      сша допомога
      Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Оккупированные территории Новости России Майк Помпео Мюнхенская конференция Кибербезопасность
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