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      США хотят финансировать энергетическую независимость соседей Украины от России

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      Помпео розповів про нову ініціативу США на підтримку Східної Європи / Getty Images

      Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты намерены выделить 1 миллиард евро помощи для государств в Восточной Европе, стремящихся достичь энергетической независимости от России. Говорится, в частности, о членах "инициативы трех морей", участие в которой Украина ранее проигнорировала.

      Помпео также отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе с Россией, и главный акцент сделал на поддержке энергетической независимости Восточной Европы, сообщает "Громадське".

      Интересно: Помпео публично рассказал трогательную историю об украинском воине: детали

      Мы планируем выделить 1 мильяд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках "инициативы трех морей",
      – заявил Майк Помпео.

      Он не объяснил, на каких условиях будут предоставляться деньги, но отметил, что главным условием является ускорение изменений в энергетическом секторе.

      Что такое "инициатива трех морей" и почему Украина не принимает в ней участие?
      "Инициатива трех морей" – это форум, объединяющий страны Восточной и Центральной Европы, которые расположены между Черным, Балтийским и Адриатическим морями. Создан он в 2016 году, но Украина проигнорировала приглашение, из-за чего не стала одним из основателей.

      Зато в форуме принимают участие некоторые соседи Украины – Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша. Кроме них, членами являются балтийские страны Латвия, Литва и Эстония, а также Словения, Хорватия, Австрия и Чехия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Майк Помпео Новости России Энергетика Новости США
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