США хотят финансировать энергетическую независимость соседей Украины от России

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты намерены выделить 1 миллиард евро помощи для государств в Восточной Европе, стремящихся достичь энергетической независимости от России. Говорится, в частности, о членах "инициативы трех морей", участие в которой Украина ранее проигнорировала.

Помпео также отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в борьбе с Россией, и главный акцент сделал на поддержке энергетической независимости Восточной Европы, сообщает "Громадське".

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Мы планируем выделить 1 мильяд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках "инициативы трех морей",

– заявил Майк Помпео.

Он не объяснил, на каких условиях будут предоставляться деньги, но отметил, что главным условием является ускорение изменений в энергетическом секторе.

Что такое "инициатива трех морей" и почему Украина не принимает в ней участие?

"Инициатива трех морей" – это форум, объединяющий страны Восточной и Центральной Европы, которые расположены между Черным, Балтийским и Адриатическим морями. Создан он в 2016 году, но Украина проигнорировала приглашение, из-за чего не стала одним из основателей.



Зато в форуме принимают участие некоторые соседи Украины – Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша. Кроме них, членами являются балтийские страны Латвия, Литва и Эстония, а также Словения, Хорватия, Австрия и Чехия.