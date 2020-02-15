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      Помпео публично рассказал трогательную историю об украинском воине: детали

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      / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Мюнхене рассказал трогательную историю, которая убедила его, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

      Майк Помпео вспомнил про общение с украинским военным, который находится на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя, сообщает "Европейская правда".

      Как это было: Помпео посетил раненых украинских бойцов в киевском госпитале: фото

      Политик уточнил, что говорил с молодым воином с существенными ранениями, "из-за которых он испытывал серьезную боль".

      Украинский военный рассказал, что у него ранг капитана. Помпео добавил, что несколько десятилетий назад также был капитаном армии США. После разговора военный сделал ему неожиданный подарок.

      Он стал на костыли, прошел через комнату к вешалке со своей одеждой и передал мне нашивку с символикой своего подразделения и попросил хранить ее,
      – сказал Помпео в Мюнхене.

      По словам госсекретаря, отношение этого военного к своему государству и к военной символике убедили его в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

      Обратите внимание: Украина и Россия договорились развести войска на новом участке

      Что известно о визите Помпео в Украину?Государственный секретарь США прибыл в Украину еще в ночь на 31 января. Первым его заявлением сразу после прилета были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Днем Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. В частности, он возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", что возле Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.

      После этого политик встретился с президентом Зеленским, главой МИД Пристайко и настоятелем ПЦУ Епифанием.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Майк Помпео Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Постраждалі Новости США Мюнхенская конференция Помпео в Украине Новости Украины Новости политики
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