Помпео публично рассказал трогательную историю об украинском воине: детали

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Мюнхене рассказал трогательную историю, которая убедила его, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

Майк Помпео вспомнил про общение с украинским военным, который находится на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя, сообщает "Европейская правда".

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Политик уточнил, что говорил с молодым воином с существенными ранениями, "из-за которых он испытывал серьезную боль".

Украинский военный рассказал, что у него ранг капитана. Помпео добавил, что несколько десятилетий назад также был капитаном армии США. После разговора военный сделал ему неожиданный подарок.

Он стал на костыли, прошел через комнату к вешалке со своей одеждой и передал мне нашивку с символикой своего подразделения и попросил хранить ее,

– сказал Помпео в Мюнхене.

По словам госсекретаря, отношение этого военного к своему государству и к военной символике убедили его в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

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Что известно о визите Помпео в Украину?Государственный секретарь США прибыл в Украину еще в ночь на 31 января. Первым его заявлением сразу после прилета были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Днем Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. В частности, он возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", что возле Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.



После этого политик встретился с президентом Зеленским, главой МИД Пристайко и настоятелем ПЦУ Епифанием.