Епифаний встретился с Помпео в Киеве: что обсудили

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний встретился в Киеве с госсекретарем США Майклом Помпео. Они поговорили о становлении Православной Церкви, ее положении на оккупированных территориях и расширении международных связей.

Встреча Епифания и Помпео состоялась 31 января на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, передает пресс-служба ПЦУ. В ней приняли участие митрополиты, советники предстоятеля ПЦУ и американские дипломаты.

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Епифаний рассказал американскому чиновнику о притеснениях украинской церкви на территории Донбасса и аннексированного Россией Крыма.

Россия, де-факто ответственная за состояние на оккупированных ею территориях, должна придерживаться международных стандартов в вопросе свободы религии и вероисповедания. Она должна прекратить преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин ПЦУ,

– подчеркнул Епифаний.

Также он поблагодарил США за поддержку Украины в создании реформ и "в контексте противодействия внешним вызовам". В частности, митрополит призвал Вашингтон усиливать санкции в отношении России-агрессора, пока она не освободит оккупированные украинские территории.

На встрече Епифаний и Помпео договорились о дальнейшей поддержке двусторонних контактов, особенно в сфере вероисповедания.

Встреча Помпео и митрополита Епифания в Киеве / фото ПЦУ

Отметим, перед встречей митрополит Епифаний, Майк Помпео и глава МИД Вадим Пристайко почтили погибших защитников Украины и возложили цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину".



Епифаний и Помпео почтили погибших украинских бойцов / фото ПЦУ

Что известно о визите Помпео в Украину? Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в пятницу, 31 января. Он встретился с главой МИД Вадимом Пристайко и президентом Владимиром Зеленским.



Помпео заверил Украину в неизменной поддержке со стороны США. Также он заверил, что никаких условий для официального визита Зеленского в Вашингтон не было. Для встречи украинского гаранта с Трампом просто нужно найти время.



Сам Зеленский подчеркнул, что готов ехать в США хоть завтра. Однако этот предполагаемый будущий официальный визит должен состояться не ради разговоров, а иметь конкретные результаты для Украины. После этого глава государства призвал США назначить в Госдепе своего представителя по Крыму и Донбассу.