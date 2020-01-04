Вызывают на допросы и пугают, – Епифаний рассказал о ПЦУ на оккупированном Донбассе

На оккупированной части Донбасса Православная церковь Украины находится в подполье. Оккупанты требуют у священнослужителей, чтобы они перерегистрировались.

Священников, которые остались на оккупированной части Донбасса, немного. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

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"Наша церковь там (на оккупированном Донбассе) находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужение", – сказал он.

Митрополит добавил, священников, которые остались там вызывают на допросы, пугают и заставляют перерегистрироваться.

Мы не будем перерегистрироваться, согласно российскому законодательству или согласно так называемым "законодательствам "республик". Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию,

– рассказал Епифаний.

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