Вызывают на допросы и пугают, – Епифаний рассказал о ПЦУ на оккупированном Донбассе
На оккупированной части Донбасса Православная церковь Украины находится в подполье. Оккупанты требуют у священнослужителей, чтобы они перерегистрировались.
Священников, которые остались на оккупированной части Донбасса, немного. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".
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"Наша церковь там (на оккупированном Донбассе) находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужение", – сказал он.
Митрополит добавил, священников, которые остались там вызывают на допросы, пугают и заставляют перерегистрироваться.
Мы не будем перерегистрироваться, согласно российскому законодательству или согласно так называемым "законодательствам "республик". Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию,
– рассказал Епифаний.
Что происходит с ПЦУ в оккупированном Крыму?
- После аннексии Крыма в 2014 году оккупационные власти начали забирать имущество у украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.
- В начале 2019 года оккупанты заявили, что крымская епархия ПЦУ должна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской епархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульту России.
- Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской епархией. Рабочие во время ремонта обокрали собор святых Ольги и Владимира.
- Комитет ООН по правам человека еще в сентябре попросил оккупационные власти Симферополя не выселять Крымскую епархию ПЦУ из их храма в городе. В России говорят, что никаких сообщений от ООН не получали. Вопрос притеснений ПЦУ в Крыму должна рассмотреть Трехсторонняя контактная группа в Минске.
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