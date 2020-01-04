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      Вызывают на допросы и пугают, – Епифаний рассказал о ПЦУ на оккупированном Донбассе

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      Епифаний рассказал о ПЦУ на оккупированном Донбассе / President.gov.ua

      На оккупированной части Донбасса Православная церковь Украины находится в подполье. Оккупанты требуют у священнослужителей, чтобы они перерегистрировались.

      Священников, которые остались на оккупированной части Донбасса, немного. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

      К теме: РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ – дошла очередь до Африки

      "Наша церковь там (на оккупированном Донбассе) находится в подполье. Мы не можем совершать официально богослужение", – сказал он.

      Митрополит добавил, священников, которые остались там вызывают на допросы, пугают и заставляют перерегистрироваться.

      Мы не будем перерегистрироваться, согласно российскому законодательству или согласно так называемым "законодательствам "республик". Они пытаются заставить духовенство на местах перерегистрироваться, запугивают, священники покидают эту территорию,
      – рассказал Епифаний.

      Что происходит с ПЦУ в оккупированном Крыму?

      • После аннексии Крыма в 2014 году оккупационные власти начали забирать имущество у украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.
      • В начале 2019 года оккупанты заявили, что крымская епархия ПЦУ должна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской епархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульту России.
      • Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской епархией. Рабочие во время ремонта обокрали собор святых Ольги и Владимира.
      • Комитет ООН по правам человека еще в сентябре попросил оккупационные власти Симферополя не выселять Крымскую епархию ПЦУ из их храма в городе. В России говорят, что никаких сообщений от ООН не получали. Вопрос притеснений ПЦУ в Крыму должна рассмотреть Трехсторонняя контактная группа в Минске.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Епифаний Православная церковь Украины Религия Новости политики
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