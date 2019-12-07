В Крыму ограбили храм ПЦУ, а архиепископа – послали

Во время ремонта в аннексированном Симферополе ограбили собор святых равноапостольных Ольги и Владимира. При этом обокрали его сами рабочие, которые проводят ремонт в соборе.

Кража произошла в то время, когда архиепископа Климента временно не было в Крыму. Об этом он сам рассказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

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Кража произошла на втором этаже. Рабочие незаконно выломали двери под видом ремонта - будто устанавливаются новые. Со второго этажа украли радиоаппаратуру. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал,

– заявил Климент.

Что известно о соборе ПЦУ в Крыму?

В начале 2019 года оккупанты заявили, что иепархия ПЦУ должна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской иепархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульта России.



Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской иепархией.