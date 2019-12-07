16:31
7 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, 6 декабря
      Вєсті.UA
      20:49, 6 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      В Крыму ограбили храм ПЦУ, а архиепископа – послали

      74 Читати новину українською
      В Симферополе разграбили собор ПЦУ / ua.krymr.com

      Во время ремонта в аннексированном Симферополе ограбили собор святых равноапостольных Ольги и Владимира. При этом обокрали его сами рабочие, которые проводят ремонт в соборе.

      Кража произошла в то время, когда архиепископа Климента временно не было в Крыму. Об этом он сам рассказал в комментарии изданию "Крым.Реалии".

      Важно! Оккупанты в Крыму отобрали у ПЦУ главный храм

      Кража произошла на втором этаже. Рабочие незаконно выломали двери под видом ремонта - будто устанавливаются новые. Со второго этажа украли радиоаппаратуру. Сегодня утром я заявил прорабу, чтобы мне вернули аппаратуру. Он меня послал,
      – заявил Климент.

      Что известно о соборе ПЦУ в Крыму?
      В начале 2019 года оккупанты заявили, что иепархия ПЦУ должна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской иепархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульта России.

      Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской иепархией.

      Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
      сегодня
      10239
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Православная церковь Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:34 Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана
      Віталій Шабунін 374
      сегодня , 12:49 Российского студента Егора Жукова осудили за блог: что известно о нем и его деле
      Василь Денисюк 170
      сегодня , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 837
      сегодня , 10:23 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 1196
      сегодня , 09:02 Главные новости 6 декабря: 5 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 759
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук