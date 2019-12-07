У Криму пограбували храм ПЦУ, а архієпископа – послали

Під час ремонту в анексованому Сімферополі пограбували собор святих рівноапостольних Ольги і Володимира. При цьому обікрали його самі робітники, які проводять ремонт у соборі.

Крадіжка сталася у той час, коли архієпископа Климента тимчасово не було у Криму. Про це він сам розповів у коментарі виданню "Крим.Реалії".

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Крадіжка сталася на другому поверсі. Робітники незаконно виламали двері під виглядом ремонту – буцім встановлюються нові. З другого поверху вкрали радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав,

– заявив Климент.

Що відомо про собор ПЦУ у Криму?На початку 2019 року окупанти заявили, що ієпархія ПЦУ має звільнити будвлю собору, бо буцімто закінчився термін договору з Кримською ієпархією ПЦУ. Підконтрольний окупантам суд зобов'язав передати собор Мінкульту Росії.



Пізніше у будівлі храму розпочали ремонт без узгодження з Кримською ієпархією.