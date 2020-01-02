В оккупированном Крыму ущемляют ПЦУ: Епифаний хочет, чтобы проблему рассмотрели в Минске
Вопрос притеснений Православной церкви Украины в Крыму должна рассмотреть Трехсторонняя контактная группа в Минске. В конце июля архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи. Впоследствии он даже объявил голодовку из-за притеснения оккупантов.
Из-за такой ситуации митрополит Епифаний уже обращался к президенту Владимиру Зеленскому и тот якобы записал этот вопрос. Об этом сам священнослужитель рассказал в интервью "Радио Свобода".
Как противостояли оккупантам в ПЦУ: Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку
Мы также обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы,
– сказал митрополит.
Он добавил: вопрос перед Зеленским поднял очень остро. Это было на встрече Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Представители других церквей также отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание,
– добавил Епифаний.
Проблемы в крымской епархии ПЦУ:
- После аннексии Крыма в 2014 году оккупационные власти начали забирать имущество у украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.
- В начале 2019 года оккупанты заявили, что крымская епархия ПЦУ доджна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской епархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульту России.
- Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской епархией.
- 7 декабря Климент сообщил, что рабочие во время ремонта обокрали собор святых Ольги и Владимира. Он уже написал заявление в российскую полицию.
- Что важно, Комитет ООН по правам человека еще в сентябре попросил оккупационные власти Симферополя не выселять Крымскую епархию ПЦУ из их храма в городе. В России говорят, что никаких сообщений от ООН не получали.