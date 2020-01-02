В оккупированном Крыму ущемляют ПЦУ: Епифаний хочет, чтобы проблему рассмотрели в Минске

Вопрос притеснений Православной церкви Украины в Крыму должна рассмотреть Трехсторонняя контактная группа в Минске. В конце июля архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи. Впоследствии он даже объявил голодовку из-за притеснения оккупантов.

Из-за такой ситуации митрополит Епифаний уже обращался к президенту Владимиру Зеленскому и тот якобы записал этот вопрос. Об этом сам священнослужитель рассказал в интервью "Радио Свобода".

Как противостояли оккупантам в ПЦУ: Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Мы также обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы,

– сказал митрополит.

Он добавил: вопрос перед Зеленским поднял очень остро. Это было на встрече Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Представители других церквей также отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную Раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание,

– добавил Епифаний.

Проблемы в крымской епархии ПЦУ: