В окупованому Криму утискають ПЦУ: Епіфаній хоче, щоб проблему розглянули в Мінську

Питання утисків Православної церкви України у Криму має розглянути Тристороння контактна група у Мінську. Наприкінці липня архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що із собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі вкрали всі церковні речі. Згодом він навіть оголосив голодування через утиски окупантів.

Через таку ситуацію митрополит Епіфаній вже звертався до президента Володимира Зеленського і той начебто записав це питання. Про це сам священнослужитель розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Як протистояли окупантам у ПЦУ: Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

Ми також зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів Тристоронньої групи,

– сказав митрополит.

Він додав: питання перед Зеленським підняв дуже гостро. Це було на зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Представники інших церков також відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу,

– додав Епіфаній.

Які проблеми у кримської єпархії ПЦУ: