В окупованому Криму утискають ПЦУ: Епіфаній хоче, щоб проблему розглянули в Мінську
Питання утисків Православної церкви України у Криму має розглянути Тристороння контактна група у Мінську. Наприкінці липня архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що із собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі вкрали всі церковні речі. Згодом він навіть оголосив голодування через утиски окупантів.
Через таку ситуацію митрополит Епіфаній вже звертався до президента Володимира Зеленського і той начебто записав це питання. Про це сам священнослужитель розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Як протистояли окупантам у ПЦУ: Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування
Ми також зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів Тристоронньої групи,
– сказав митрополит.
Він додав: питання перед Зеленським підняв дуже гостро. Це було на зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Представники інших церков також відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу,
– додав Епіфаній.
Які проблеми у кримської єпархії ПЦУ:
- Після анексії Криму у 2014 році окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.
- На початку 2019 року окупанти заявили, що кримська єпархія ПЦУ має звільнити будівлю собору, бо буцімто закінчився термін договору з Кримською єпархією ПЦУ. Підконтрольний окупантам суд зобов'язав передати собор Мінкульту Росії.
- Пізніше у будівлі храму розпочали ремонт без узгодження з Кримською єпархією.
- 7 грудня Климент повідомив, що робітники під час ремонту обікрали собор святих Ольги і Володимира. Він вже написав заяву у російську поліцію.
- Що важливо, Комітет ООН з прав людини ще у вересні попросив окупаційну владу Сімферополя не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з їхнього храму в місті. У Росії ж кажуть, що жодних повідомлень від ООН не отримували.