Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування
Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через проблеми української церкви на анексованому півострові. Припинить акцію священослужитель лише після того, як Кабмін вирішить питання захисту релігійної свободи українців у Криму.
Архієпископ Климент вийшов під Кабінет міністрів і оголосив про голодування вранці 10 грудня, передає "Крим.Реалії". У руках він тримає плакат з написом "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму".
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Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: з цього дня я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ,
– сказав він.
Священослужитель очікує, що уряд своїми рішеннями зможе забезпечити збереження церковного майна: приміщення та історичні ікони. Також він вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
"До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою (Кабміну) я поїду в Крим", – підсумував Климент.
Наразі ніхто з представників уряду не виходив до архієпископа Климента.
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До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відзначив, що Климент "роками просить просту річ – щоб Україна передала будівлю кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі у власність Кримської єпархії ПЦУ". Наразі це майно лише орендують, а окупанти, користуючись тим, виганяють єпархію з храму.
Які проблеми у кримської єпархію ПЦУ?
- Після анексії Криму у 2014 році окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.
- На початку 2019 року окупанти заявили, що кримська єпархія ПЦУ має звільнити будівлю собору, бо буцімто закінчився термін договору з Кримською єпархією ПЦУ. Підконтрольний окупантам суд зобов'язав передати собор Мінкульту Росії.
- Пізніше у будівлі храму розпочали ремонт без узгодження з Кримською єпархією.
- 7 грудня Климент повідомив, що робітники під час ремонту обікрали собор святих Ольги і Володимира. Він вже написав заяву у російську поліцію.
- Що важливо, Комітет ООН з прав людини ще у вересні попросив окупаційну владу Сімферополя не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з їхнього храму в місті. У Росії ж кажуть, що жодних повідомлень від ООН не отримували.