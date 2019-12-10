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      Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування

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      Архієпископ Климент оголосив голодування через проблеми ПЦУ в окупованому Криму / ru.krymr.com

      Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через проблеми української церкви на анексованому півострові. Припинить акцію священослужитель лише після того, як Кабмін вирішить питання захисту релігійної свободи українців у Криму.

      Архієпископ Климент вийшов під Кабінет міністрів і оголосив про голодування вранці 10 грудня, передає "Крим.Реалії". У руках він тримає плакат з написом "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму".

      Важливо: Окупанти у Криму відібрали в ПЦУ головний храм

      Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: з цього дня я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ,
      – сказав він.

      Священослужитель очікує, що уряд своїми рішеннями зможе забезпечити збереження церковного майна: приміщення та історичні ікони. Також він вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      "До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою (Кабміну) я поїду в Крим", – підсумував Климент.

      Наразі ніхто з представників уряду не виходив до архієпископа Климента.

      До теми: Архієпископ ПЦУ в Криму: Народ не дозволить більше знищувати Україну

      До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній відзначив, що Климент "роками просить просту річ – щоб Україна передала будівлю кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі у власність Кримської єпархії ПЦУ". Наразі це майно лише орендують, а окупанти, користуючись тим, виганяють єпархію з храму.

      Які проблеми у кримської єпархію ПЦУ?

      • Після анексії Криму у 2014 році окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.
      • На початку 2019 року окупанти заявили, що кримська єпархія ПЦУ має звільнити будівлю собору, бо буцімто закінчився термін договору з Кримською єпархією ПЦУ. Підконтрольний окупантам суд зобов'язав передати собор Мінкульту Росії.
      • Пізніше у будівлі храму розпочали ремонт без узгодження з Кримською єпархією. 
      • 7 грудня Климент повідомив, що робітники під час ремонту обікрали собор святих Ольги і Володимира. Він вже написав заяву у російську поліцію.
      • Що важливо, Комітет ООН з прав людини ще у вересні попросив окупаційну владу Сімферополя не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з їхнього храму в місті. У Росії ж кажуть, що жодних повідомлень від ООН не отримували.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Релігія Кабінет Міністрів України Православна церква України Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
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