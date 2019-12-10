Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за проблем украинской церкви на аннексированном полуострове. Прекратит акцию священнослужитель только после того, как Кабмин решит вопрос защиты религиозной свободы украинцев в Крыму.

Архиепископ Климент вышел под Кабинет министров и объявил голодовку утром 10 декабря, передает "Крым.Реалии". В руках он держит плакат с надписью "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму".

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Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ,

– сказал он.

Священнослужитель ожидает, что правительство своими решениями сможет обеспечить сохранение церковного имущества: помещения и исторических икон. Также он требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"До этого я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина) я поеду в Крым", – подытожил Климент.

Пока никто из представителей правительства не выходил к архиепископу Клименту.

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К слову, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что Климент "годами просит простую вещь – чтобы Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Крымской епархии ПЦУ". Сейчас это имущество только арендуют, а оккупанты, пользуясь тем, выгоняют епархию из храма.

Какие проблемы в крымской епархии ПЦУ?