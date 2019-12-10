Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за проблем украинской церкви на аннексированном полуострове. Прекратит акцию священнослужитель только после того, как Кабмин решит вопрос защиты религиозной свободы украинцев в Крыму.
Архиепископ Климент вышел под Кабинет министров и объявил голодовку утром 10 декабря, передает "Крым.Реалии". В руках он держит плакат с надписью "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму".
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Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ,
– сказал он.
Священнослужитель ожидает, что правительство своими решениями сможет обеспечить сохранение церковного имущества: помещения и исторических икон. Также он требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
"До этого я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина) я поеду в Крым", – подытожил Климент.
Пока никто из представителей правительства не выходил к архиепископу Клименту.
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К слову, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний отметил, что Климент "годами просит простую вещь – чтобы Украина передала здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Крымской епархии ПЦУ". Сейчас это имущество только арендуют, а оккупанты, пользуясь тем, выгоняют епархию из храма.
Какие проблемы в крымской епархии ПЦУ?
- После аннексии Крыма в 2014 году оккупационные власти начали забирать имущество у украинских церквей, а священнослужители подверглись жестким преследованиям.
- В начале 2019 года оккупанты заявили, что крымская епархия ПЦУ должна освободить здание собора, потому что якобы истек срок договора с Крымской епархией ПЦУ. Подконтрольный оккупантам суд обязал передать собор Минкульту России.
- Позже в здании храма начали ремонт без согласования с Крымской епархией.
- 7 декабря Климент сообщил, что рабочие во время ремонта обокрали собор святых Ольги и Владимира. Он уже написал заявление в российскую полицию.
- Что важно, Комитет ООН по правам человека еще в сентябре попросил оккупационные власти Симферополя не выселять Крымскую епархию ПЦУ из их храма в городе. В России говорят, что никаких сообщений от ООН не получали.