Викликають на допити і лякають, – Епіфаній розповів про ПЦУ на окупованому Донбасі
На окупованій частині Донбасу Православна церква України перебуває у підпіллі. Окупанти вимагають у священнослужителів, аби вони перереєструвались.
Священників, які залишилися на окупованій частині Донбасу, небагато. Про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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"Наша церква там (на окупованому Донбасі) перебуває у підпіллі. Ми не можемо звершувати офіційно богослужіння", – сказав він.
Митрополит додав, священників, які залишились там викликають на допити, лякають та змушують перереєструватися.
Ми не будемо перереєстровуватися, згідно з російським законодавством чи згідно з так званим "законодавством "республік". Вони намагаються змусити духовенство на місцях перереєструватися, залякують, священники покидають цю територію,
– розповів Епіфаній.
Що відбувається із ПЦУ в окупованому Криму?
- Після анексії Криму у 2014 році окупаційна влада почала забирати майно в українських церков, а священнослужителі піддалися жорстким переслідуванням.
- На початку 2019 року окупанти заявили, що кримська єпархія ПЦУ має звільнити будівлю собору, бо буцімто закінчився термін договору з Кримською єпархією ПЦУ. Підконтрольний окупантам суд зобов'язав передати собор Мінкульту Росії.
- Пізніше у будівлі храму розпочали ремонт без узгодження з Кримською єпархією. Робітники під час ремонту обікрали собор святих Ольги і Володимира.
- Комітет ООН з прав людини ще у вересні попросив окупаційну владу Сімферополя не виселяти Кримську єпархію ПЦУ з їхнього храму в місті. У Росії ж кажуть, що жодних повідомлень від ООН не отримували. Питання утисків ПЦУ в Криму має розглянути Тристороння контактна група у Мінську.