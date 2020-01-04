Викликають на допити і лякають, – Епіфаній розповів про ПЦУ на окупованому Донбасі

На окупованій частині Донбасу Православна церква України перебуває у підпіллі. Окупанти вимагають у священнослужителів, аби вони перереєструвались.

Священників, які залишилися на окупованій частині Донбасу, небагато. Про це розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

До теми: РПЦ продовжує сваритися з іншими церквами через ПЦУ – дійшла черга до Африки

"Наша церква там (на окупованому Донбасі) перебуває у підпіллі. Ми не можемо звершувати офіційно богослужіння", – сказав він.

Митрополит додав, священників, які залишились там викликають на допити, лякають та змушують перереєструватися.

Ми не будемо перереєстровуватися, згідно з російським законодавством чи згідно з так званим "законодавством "республік". Вони намагаються змусити духовенство на місцях перереєструватися, залякують, священники покидають цю територію,

– розповів Епіфаній.

Що відбувається із ПЦУ в окупованому Криму?