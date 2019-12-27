РПЦ продовжує сваритися з іншими церквами через ПЦУ: дійшла черга до Африки

Російська православна церква розірвала стосунки з патріархом Александрійської православної церкви Феодором II. Причина – бо Феодор визнав Православну церкву України.

Відповідне рішення ухвалили в четвер, 26 грудня, на засіданні Синоду РПЦ. Про нього розповів у телеграм-каналі глава Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством Володимир Легойда.

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У рішенні РПЦ мовиться про наступне:

Висловити глибокий сум через спілкування Феодора з "розкольниками" (у Москві тільки так називають ПЦУ).

Висловити подив, чому Феодор під час "вторгнення Константинопольського патріархату в Україну" (так у Росії називають призначення екзархів у жовтні 2018 року) виступав проти, а зараз раптом змінив думку.

Відмовитися від молитовного та євхаристичного спілкування з Феодором.

Зупинити діяльність представництва Александрійського патріархату при патріархаті Московському (простіше кажучи – закрити посольство).

Усі парафії РПЦ в Африці вивести з-під підпорядкування Александрійського патріархату та надати їм статус ставропігії (фактично – автономна церковна одиниця).

Причина зіпсованих стосунків РПЦ з Александрійським патріархатом така: у листопаді 2019 року патріарх Феодор II оголосив про визнання Православної церкви України й згадав митрополита Єпіфанія під час служби.

Що відомо про Александрійський патріархат?Грецька православна церква Александрії або Патріархат Александрійський і всієї Африки – один з найдавніших патріархатів християнської церкви східного обряду. Центр розташований у місті Александрія в Єгипті. Зараз у церкві 28 митрополій та 9 єпархій по всій Африці.

Православну церкву України вже визнала й Елладська церква, тож РПЦ і з ними припинила молитовне спілкування – зокрема, з главою церкви архієпископом Афінським Єронимом ІІ.