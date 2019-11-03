РПЦ розірвала стосунки з главою Елладської церкви
Російська православна церква припинила євхаристійне спілкування з главою грецької православної церкви – архієпископом Афінським Єронимом 2-им. Все через те, що він визнав автокефалію Православної церкви України.
Спілкування в РПЦ припинили 3 листопада. Останньою краплею для росіян стало те, що архієпископ Афінський направив мирну грамоту голові ПЦУ Епіфанію, у якій заявив про офіційне визнання цієї структури. Про це повідомляє Интерфакс.
Читайте також: Польська церква не визнала Православну церкву України
Це означає, що, коли патріарх Московський і Всієї Русі буде здійснювати богослужіння, він не буде поминати Афінського архієпископа, як він уже не згадує Константинопольського патріарха. Я думаю, що вже в найближчу неділю, коли патріарх буде служити, цього поминання не буде,
– наголосив голова відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату, митрополит Іларіон.
Власне, у цьому полягає припинення євхаристійного спілкування. Водночас, за словами російських священнослужителів, це не означає, що РПЦ припиняє спілкування з усією Елладською церквою.
"Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладської церкви є", – зазначили в РПЦ.
Важливо! Елладська православна церква – друга автокефальна православна церква, після Константинопольської, яка визнала Православну церкву України.
Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою:
- Єпископи грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.
- З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. Водночас, священнослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.
- У Росії із реакцією не забарилися. Так, священний синод Російської православної церкви пообіцяв невдовзі "розглянути наслідки" рішення Елладської православної церкви щодо визнання Православної церкви України.