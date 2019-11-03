РПЦ розірвала стосунки з главою Елладської церкви

Російська православна церква припинила євхаристійне спілкування з главою грецької православної церкви – архієпископом Афінським Єронимом 2-им. Все через те, що він визнав автокефалію Православної церкви України.

Спілкування в РПЦ припинили 3 листопада. Останньою краплею для росіян стало те, що архієпископ Афінський направив мирну грамоту голові ПЦУ Епіфанію, у якій заявив про офіційне визнання цієї структури. Про це повідомляє Интерфакс.

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Це означає, що, коли патріарх Московський і Всієї Русі буде здійснювати богослужіння, він не буде поминати Афінського архієпископа, як він уже не згадує Константинопольського патріарха. Я думаю, що вже в найближчу неділю, коли патріарх буде служити, цього поминання не буде,

– наголосив голова відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату, митрополит Іларіон.

Власне, у цьому полягає припинення євхаристійного спілкування. Водночас, за словами російських священнослужителів, це не означає, що РПЦ припиняє спілкування з усією Елладською церквою.

"Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладської церкви є", – зазначили в РПЦ.

Важливо! Елладська православна церква – друга автокефальна православна церква, після Константинопольської, яка визнала Православну церкву України.

Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою: