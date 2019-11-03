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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      РПЦ розірвала стосунки з главою Елладської церкви

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      Патріарх Кирило і архієписком Афінський Єроним
      Патріарх Кирило і архієписком Афінський Єроним / колаж 24 каналу

      Російська православна церква припинила євхаристійне спілкування з главою грецької православної церкви – архієпископом Афінським Єронимом 2-им. Все через те, що він визнав автокефалію Православної церкви України.

      Спілкування в РПЦ припинили 3 листопада. Останньою краплею для росіян стало те, що архієпископ Афінський направив мирну грамоту голові ПЦУ Епіфанію, у якій заявив про офіційне визнання цієї структури. Про це повідомляє Интерфакс.

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      Це означає, що, коли патріарх Московський і Всієї Русі буде здійснювати богослужіння, він не буде поминати Афінського архієпископа, як він уже не згадує Константинопольського патріарха. Я думаю, що вже в найближчу неділю, коли патріарх буде служити, цього поминання не буде,
      – наголосив голова відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату, митрополит Іларіон.

      Власне, у цьому полягає припинення євхаристійного спілкування. Водночас, за словами російських священнослужителів, це не означає, що РПЦ припиняє спілкування з усією Елладською церквою.

      "Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають український розкол, а такі в Елладської церкви є", – зазначили в РПЦ.

      Важливо! Елладська православна церква – друга автокефальна православна церква, після Константинопольської, яка визнала Православну церкву України.

      Що відомо про визнання ПЦУ Елладською церквою:

      • Єпископи грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.
      • З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. Водночас, священнослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.
      • У Росії із реакцією не забарилися. Так, священний синод Російської православної церкви пообіцяв невдовзі "розглянути наслідки" рішення Елладської православної церкви щодо визнання Православної церкви України.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Релігія РПЦ Православна церква України
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