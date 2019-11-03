РПЦ разорвала отношения с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой греческой православной церкви – архиепископом Афинским Иеронимом 2-ым. Все из-за того, что он признал автокефалию Православной церкви Украины.

Общение в РПЦ прекратили 3 ноября. Последней каплей для россиян стало то, что архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ Епифанию, в которой заявил об официальном признании этой структуры. Об этом сообщает Интерфакс.

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Это означает, что, когда патриарх Московский и Всея Руси будет совершать богослужение, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не вспоминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет,

– подчеркнул глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Собственно, в этом заключается прекращение евхаристического общения. Вместе с тем, по словам российских священнослужителей, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

"Мы как и раньше будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", – отметили в РПЦ.

Важно! Элладская православная церковь – вторая автокефальная православная церковь, после Константинопольской, которая признала Православную церковь Украины.

Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью: