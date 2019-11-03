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      РПЦ разорвала отношения с главой Элладской церкви

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      Патриарх Кирилл и архиеписком Афинский Иероним
      Патриарх Кирилл и архиеписком Афинский Иероним / коллаж 24 канала

      Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой греческой православной церкви – архиепископом Афинским Иеронимом 2-ым. Все из-за того, что он признал автокефалию Православной церкви Украины.

      Общение в РПЦ прекратили 3 ноября. Последней каплей для россиян стало то, что архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ Епифанию, в которой заявил об официальном признании этой структуры. Об этом сообщает Интерфакс.

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      Это означает, что, когда патриарх Московский и Всея Руси будет совершать богослужение, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не вспоминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет,
      – подчеркнул глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

      Собственно, в этом заключается прекращение евхаристического общения. Вместе с тем, по словам российских священнослужителей, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

      "Мы как и раньше будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", – отметили в РПЦ.

      Важно! Элладская православная церковь – вторая автокефальная православная церковь, после Константинопольской, которая признала Православную церковь Украины.

      Что известно о признании ПЦУ Элладской церковью:

      • Епископы греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима.
      • Из 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. В то же время, священнослужители отмечали, что на них осуществлялось давление со стороны русской церкви.
      • В России с реакцией не замедлили. Так, священный синод Русской православной церкви пообещал вскоре "рассмотреть последствия" решения Элладской православной церкви о признании Православной церкви Украины.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Православная церковь Украины РПЦ Религия
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