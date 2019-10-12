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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Греческая церковь признала Православную церковь Украины

      85 Читати новину українською
      Председатель ПЦУ митрополит Епифаний
      Председатель ПЦУ митрополит Епифаний / 5.ua

      Епископы Греческой церкви признали самостоятельность Православной церкви Украины во время заседания священного синода 12 октября.

      Председатель ПЦУ, митрополит Епифаний сообщил в своем фейсбуке, что это решение Греческой церкви открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя поместными автокефальными церквами во всех сферах.

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      "Грецию и Украину, два наших народа связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества. Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквами Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", – написал Епифаний.

      Он также надеется, что вскоре посетит Афины и встретится с Иеронимом.
       

      Які конфесії існують в Україні ПЦУ релігія

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Греция Православная церковь Украины Религия
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