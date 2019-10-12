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      Грецька церква визнала Православну церкву України

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      Голова ПЦУ митрополит Епіфаній
      Голова ПЦУ митрополит Епіфаній / 5.ua

      Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

      Голова ПЦУ, митрополит Епфіфаній повідомив у своєму фейсбуці, що це рішення Грецької церкви відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома помісними автокефальними церквами в усіх сферах.

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      "Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця", – написав Епіфаній.

      Він також сподівається, що невдовзі відвідає Афіни та зустрінеться з Ієронімом.

      Які конфесії існують в Україні ПЦУ релігія

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Греція Православна церква України Релігія
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