Грецька церква визнала Православну церкву України

Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.

Голова ПЦУ, митрополит Епфіфаній повідомив у своєму фейсбуці, що це рішення Грецької церкви відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома помісними автокефальними церквами в усіх сферах.

Читайте також: Скільки парафій має Православна церква України

"Грецію і Україну, два наших народи пов’язують багато славних сторінок історії, дружби та співпраці. Встановлення повного євхаристійного єднання та офіційних відносин між помісними церквами Греції та України – ще одна сторінка, яка навіки буде вписана в нашу історію і наші серця", – написав Епіфаній.

Він також сподівається, що невдовзі відвідає Афіни та зустрінеться з Ієронімом.