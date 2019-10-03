Скільки парафій має Православна церква України

Єдина автокефальна Православна церква Укаїни налічує понад 7 тисяч парафій, найбільше з яких у західних областях. Кожного місяця ця кількість потрохи збільшується, адже до неї долучаються нові релігійні громади.

У Православній церкві зауважили, що впродовж вересня до неї долучилися 4 релігійні громади.

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Йдеться про парафії на Сумщині, Закарпатті, Рівненщині та Вінниччині, які завершили офіційний процес приєднання до ПЦУ.

Поступово, але впевнено наша церковна родина збільшується та міцнішає: на сьогодні ПЦУ нараховує вже 7 тисяч парафій! Наша Церква відкрита для всіх,

– наголосили у церкві.

До слова, основу ПЦУ складають парафії колишньої Української автокефальної православної церкви та УПЦ Київського патріархату. Саме вони у грудні 2018 року на Об'єднавчому соборі спільно створили ПЦУ.

Також, до Православної церкви помалу переходять громади УПЦ Московського патріархату, який функціонує на території України. Таких парафій вже більше 500. Найбільше з них приєдналися до ПЦУ у Волинській області, Вінницькій та Хмельницькій.

Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після цього Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, аби вони не визнали ПЦУ, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.



Як парафії переходять під юрисдикцію ПЦУ / інфографіка 24 каналу