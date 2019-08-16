До ПЦУ приєднуються все менше парафій: яка причина

До новоствореної Православної церкви України приєднується все менше парафій. Якщо взимку до Помісної церкви приєдналися понад півтисячі парафій, то тепер це роблять одиниці. В чому причина – читайте в матеріалі 24 каналу.

Вибори в Україні

Однією з головних причин сповільнення процесу релігієзнавці називають парламентські та президентські вибори. Мовляв, парафіяни не розуміють, якою буде подальша політика нової влади, чи підтримає вона новостворену Помісну церкву.

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Конфлікт між Епіфанієм та Філаретом

Ще одна причина – конфлікт між настоятелем ПЦУ Епіфанієм та патріархом Філаретом. Останній раптом з поборника нової церкви перетворився на її головного критика і навіть зажадав відродити Київський патріархат. Оскільки після його ліквідації – фактично опинився "за бортом" церковного життя. А бути весільним генералом нової церкви – не захотів.

"Він теж не сприяє консолідації ПЦУ. Він теж вносить певне розділення і певний конфлікт в це середовище", – пояснив релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ?Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Але з ПЦУ виключили кількох священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.



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Невизнання ПЦУ

Перехід до ПЦУ гальмує ще й її невизнання іншими православними церквами. З січня жодна автокефальна церква, окрім Константинопольського патріархату, не визнала надання Томосу. За словами Горєвого, восени її має визнати ще й Еладська.

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"А це буде таким певним імпульсом, буде поштовхом для того, щоби громади бачили, що це церква не є якимось політичним проектом, а вона визнається іншими церквами. І вони долучалися до Православної церкви України", – сказав релігієзнавець.

Провокації з боку РФ

Російська церкву ще з більшою силою, ніж раніше, протистоїть переходу релігійних громад. У Міністерстві культури кажуть, що є понад 100 громад, які визначилися, але юридично ще не закріплені за ПЦУ через те, що Москва намагається у будь-який спосіб цьому завадити.

Скільки парафій вже перейшли з УПЦ МП до ПЦУ?Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.



Найактивнішими переходи були взимку. З початку травня до Православної церкви України більш ніж місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Згодом переходи відновилися – до новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.