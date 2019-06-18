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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Російський монастир на Афоні розгнівав Варфоломія через ставлення до ПЦУ, – ЗМІ

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      Російський монастир на Афоні можуть покарати за відмову прийняти делегацію ПЦУ
      Російський монастир на Афоні можуть покарати за відмову прийняти делегацію ПЦУ / Spc.rsl

      Вселенський патріарх Варфоломій пригрозив російському монастирю святого Пантелеймона на Афоні. Його можуть покарати, якщо там знову відмовляться прийняти делегацію Православної церкви України.

      Варфоломій чекає від настоятеля Свято-Пантелеймонова монастиря ігумена Євлогія пояснень, повідомляє Сerkvarium із посиланням на грецьке видання Vimaorthodoxias.

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      Так, власні джерела Vimaorthodoxias розповідають, що Вселенський патріарх Варфоломій надіслав ігумену Євлогію вимогу пояснити причини його негативного ставлення до українських делегацій з ПЦУ.

      За словами джерел, якщо така агресивна поведінка ченців "російського" монастиря триватиме, то Варфоломій змушений буде застосувати заходи "для підтримання канонічного порядку та послуху церкві-матері".

      Ігумен Євлогій, як і всі настоятелі цього монастиря починаючи з кінця 19-го століття, має російське походження, а сам монастир має більше зв'язків з РПЦ, аніж з Фанаром. Саме в цьому монастирі рекомендовано причащатися паломникам з Росії - попри рішення Синоду РПЦ про повний розрив євхаристичних стосунків з Фанаром,
      – пише видання.

      Російський монастир святого Пантелеймона підпорядковується Константинополю. Натомість очільник РПЦ Кирило вважає Православну церкву України об'єднанням двох угруповань розкольників. На його думку, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм як була, так і залишається "благодатним, духовним організмом" в Україні.

      Коли монастир не впустив делегації ПЦУ?Двері перед представниками ПЦУ російський монастир святого Пантелеймона на святій горі Афон в Греції зачинив 9 лютого. Тоді паломництво на гору Афон з благословення Вселенського патріарха здійснював митрополит Одеський Павло. Коли він прибув у монастир, братія повідомила йому, що в нього немає благословення для поклоніння.

      Згодом настоятель наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви. Настоятель заявив, що "монастир не визнає їх, також вони не планують визнавати ПЦУ".

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      Теги: Новини України Новини політики Вселенський патріархат РПЦ Релігія Православна церква України
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