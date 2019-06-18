Російський монастир на Афоні розгнівав Варфоломія через ставлення до ПЦУ, – ЗМІ
Вселенський патріарх Варфоломій пригрозив російському монастирю святого Пантелеймона на Афоні. Його можуть покарати, якщо там знову відмовляться прийняти делегацію Православної церкви України.
Варфоломій чекає від настоятеля Свято-Пантелеймонова монастиря ігумена Євлогія пояснень, повідомляє Сerkvarium із посиланням на грецьке видання Vimaorthodoxias.
Важливо: Конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом: з'явилась перша реакція Варфоломія
Так, власні джерела Vimaorthodoxias розповідають, що Вселенський патріарх Варфоломій надіслав ігумену Євлогію вимогу пояснити причини його негативного ставлення до українських делегацій з ПЦУ.
За словами джерел, якщо така агресивна поведінка ченців "російського" монастиря триватиме, то Варфоломій змушений буде застосувати заходи "для підтримання канонічного порядку та послуху церкві-матері".
Ігумен Євлогій, як і всі настоятелі цього монастиря починаючи з кінця 19-го століття, має російське походження, а сам монастир має більше зв'язків з РПЦ, аніж з Фанаром. Саме в цьому монастирі рекомендовано причащатися паломникам з Росії - попри рішення Синоду РПЦ про повний розрив євхаристичних стосунків з Фанаром,
– пише видання.
Російський монастир святого Пантелеймона підпорядковується Константинополю. Натомість очільник РПЦ Кирило вважає Православну церкву України об'єднанням двох угруповань розкольників. На його думку, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм як була, так і залишається "благодатним, духовним організмом" в Україні.
Коли монастир не впустив делегації ПЦУ?Двері перед представниками ПЦУ російський монастир святого Пантелеймона на святій горі Афон в Греції зачинив 9 лютого. Тоді паломництво на гору Афон з благословення Вселенського патріарха здійснював митрополит Одеський Павло. Коли він прибув у монастир, братія повідомила йому, що в нього немає благословення для поклоніння.
Згодом настоятель наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви. Настоятель заявив, що "монастир не визнає їх, також вони не планують визнавати ПЦУ".
Вибір редакції
-
Які проблеми можуть виникнути після зустрічі Макрона і Зеленського: думка експертасьогодні , 17:35
-
Цифра дня: Xiaomi заробила на телевізорах 14,4 мільйонів доларів за 10 хвилинсьогодні , 16:02
-
Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозісьогодні , 15:30