Російський монастир на Афоні розгнівав Варфоломія через ставлення до ПЦУ, – ЗМІ

Вселенський патріарх Варфоломій пригрозив російському монастирю святого Пантелеймона на Афоні. Його можуть покарати, якщо там знову відмовляться прийняти делегацію Православної церкви України.

Варфоломій чекає від настоятеля Свято-Пантелеймонова монастиря ігумена Євлогія пояснень, повідомляє Сerkvarium із посиланням на грецьке видання Vimaorthodoxias.

Важливо: Конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом: з'явилась перша реакція Варфоломія

Так, власні джерела Vimaorthodoxias розповідають, що Вселенський патріарх Варфоломій надіслав ігумену Євлогію вимогу пояснити причини його негативного ставлення до українських делегацій з ПЦУ.

За словами джерел, якщо така агресивна поведінка ченців "російського" монастиря триватиме, то Варфоломій змушений буде застосувати заходи "для підтримання канонічного порядку та послуху церкві-матері".

Ігумен Євлогій, як і всі настоятелі цього монастиря починаючи з кінця 19-го століття, має російське походження, а сам монастир має більше зв'язків з РПЦ, аніж з Фанаром. Саме в цьому монастирі рекомендовано причащатися паломникам з Росії - попри рішення Синоду РПЦ про повний розрив євхаристичних стосунків з Фанаром,

– пише видання.

Російський монастир святого Пантелеймона підпорядковується Константинополю. Натомість очільник РПЦ Кирило вважає Православну церкву України об'єднанням двох угруповань розкольників. На його думку, УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм як була, так і залишається "благодатним, духовним організмом" в Україні.

Коли монастир не впустив делегації ПЦУ?Двері перед представниками ПЦУ російський монастир святого Пантелеймона на святій горі Афон в Греції зачинив 9 лютого. Тоді паломництво на гору Афон з благословення Вселенського патріарха здійснював митрополит Одеський Павло. Коли він прибув у монастир, братія повідомила йому, що в нього немає благословення для поклоніння.



Згодом настоятель наказав закрити ворота монастиря для представників нової української церкви. Настоятель заявив, що "монастир не визнає їх, також вони не планують визнавати ПЦУ".