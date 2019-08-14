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      Українська автокефальна церква офіційно припинила існування

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      Раніше предстоятель УАПЦ митрополит Макарій
      Раніше предстоятель УАПЦ митрополит Макарій / apostrophe.ua

      До Єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб-підприємців та ГО 29 липня 2019 року внесли запис про припинення існування релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви". Мовиться про реорганізацію, тобто приєднання до Київської митрополії Православної церкви України.

      Парламентська газета "Голос України" 14 серпня надрукувала повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви. З цього дня можна вважати, що УАПЦ припинила існування.

      Нагадаємо, 30 червня митрополит Макарій говорив 24 каналу, що Юридично УПЦ Київського патріархату та УАПЦ досі існують

      Повноваження щодо управління справами юридичної особи вже передали ліквідаційній комісії. До 3 жовтня кредитори, якщо такі є, ще матимуть право вимагати виплати заборгованості офіційним листом на адресу юрособи у процесі ліквідації. Після цього юрособа УАПЦ зникне остаточно.

      Чому УАПЦ ліквідовують? 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор, де створили Православну церкву України. 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ.

      Ще перед Об'єднавчим собором відбувся помісний собор, на якому Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква ухвалили рішення про ліквідацію – з метою об'єднатися у єдину церкву.

      УАПЦ виникла у 1919 році: 9 травня відбулася перша літургія українською мовою – у церкві Святого Миколая у Києві. Знаменитий композитор Микола Леонтович написав для цієї урочистості ноти і сам диригував хором. Пізніше митрополит Василь, голова церкви, назве 9 травня (22 за новим стилем) 1919 року "Днем народження УАПЦ".

      Церква існувала до 1937 року, була фактично знищена радянською репресивною машиною, а відновила свою діяльність у 1990 році. 

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      Теги: Новини України Релігія УАПЦ Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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