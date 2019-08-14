Украинская автокефальная церковь официально прекратила существование

В Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и ОО 29 июля 2019 года внесли запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви". Речь идет о реорганизации, то есть присоединении к Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Парламентская газета "Голос Украины" 14 августа напечатала сообщение о прекращении существования Украинской автокефальной православной церкви. С этого дня можно считать, что УАПЦ прекратила существование.

Напомним, 30 июня митрополит Макарий говорил 24 каналу, что Юридически УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ до сих пор существуют

Полномочия по управлению делами юридического лица уже передали ликвидационной комиссии. До 3 октября кредиторы, если таковые есть, будут иметь право требовать выплаты задолженности официальным письмом на адрес юрлица в процессе ликвидации. После этого юрлицо УАПЦ исчезнет окончательно.

Почему УАПЦ ликвидируют?

15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор, где создали Православную церковь Украины. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ.



Еще перед Объединительным собором состоялся поместный собор, на котором Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о ликвидации – с целью объединиться в единую церковь.

УАПЦ возникла в 1919 году: 9 мая состоялась первая литургия на украинском языке в церкви Святого Николая в Киеве. Знаменитый композитор Николай Леонтович написал для этого торжества ноты и сам дирижировал хором. Позже митрополит Василий, глава церкви, назовут 9 мая (22 по новому стилю) 1919 года "Днем рождения УАПЦ".



Церковь существовала до 1937 года, была фактически уничтожена советской репрессивной машиной, а возобновила свою деятельность в 1990 году.