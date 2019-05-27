Украинская автокефальная православная церковь пока не ликвидирована, – Макарий

Украинская автокефальная православная церковь, которая вошла в состав новообразованной ПЦУ, пока официально не ликвидирована из государственного реестра. Она изменит регистрацию на Единую православную церковь и прекратит существование только одновременно с УПЦ Киевского патриархата.

Бывший глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий в интервью "Апострофу" рассказал, что УАПЦ и УПЦ КП, которые стали основой новообразованной Правосланой церкви Украины, должны одновременно ликвидироваться.

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Мы пока также не ликвидированы в государственном реестре. Объясню почему. Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих,

– отметил Макарий.

Митрополит подчеркнул, что имеет твердую веру в ПЦУ и будет и впредь делать все для единства и развития церкви.

"Именно для этого и нужно, чтобы обещанное выполняли все стороны, в частности, чтобы вместе были ликвидированы УПЦ КП и УАПЦ", – сказал он.

Кроме того, священнослужитель рассказал, что предусматривал такие трудности с ликвидацией церквей и поэтому отказался от ордена Ярослава Мудрого, которым его предлагал наградить пятый президент Петр Порошенко.

"Не хотел, чтобы меня вместе с Героем Украины (Порошенко наградил этим званием патриарха Филарета – 24 канал) журналисты критиковали за распри в новой церкви. Если бы тогда действующий президент Порошенко спросил моего совета, то я бы предложил ему, что прежде чем присваивать звание героя Украины владыке Филарету, необходимо было последнему сдать оригиналы документов для ликвидации УПЦ КП", – подытожил Макарий.

Резонансные заявления Филарета о существовании УПЦ КП и Епифание: что известно

Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Патриарх добавил, что на Соборе якобы достигли договоренности о том, что руководить новообразованной церковью в Украине будет он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло. Далее Филарет сделал несколько громких заявлений. Например, сказал, что Киевский патриархат до сих пор существует. И что Епифаний ведет себя так, как будто "он – предстоятель, а я – никто".



Также Филарет заявил, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него. Патриарх добавил, что не собирается выполнять три запрета Томоса.



Во время Священного Собора 24 мая священнослужители пытались убедить Филарета в том, что Киевский патриархат больше не существует в Украине, но "он, к сожалению, остался на своем".